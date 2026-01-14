Navitas Aktie

WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2

14.01.2026 14:00:00

Navitas Could Soar in 2026 If Management Delivers on Navitas 2.0

Navitas (NASDAQ: NVTS) is undergoing a high-stakes transition that could reward patient investors as AI data center power demand accelerates. I break down the PIPE resale overhang, the Navitas 2.0 strategy reset, and why the Nvidia narrative could fuel meaningful upside if execution clicks.Stock prices used were the market prices of Jan. 1, 2026. The video was published on Jan. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
