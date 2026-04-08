Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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08.04.2026 20:00:00
Navitas Is Pivoting Hard, But Is the Stock Already Too Expensive?
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) is making a big bet on AI power demand, but investors still need to see whether the turnaround is real. I break down the opportunity, valuation, and risks that could determine where this stock goes next.Stock prices used were the market prices of March 30, 2026. The video was published on April 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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