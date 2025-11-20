NAVITAS PETROLEUM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NAVITAS PETROLEUM hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 ILS. Im Vorjahresquartal waren -0,120 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 328,5 Millionen ILS – ein Plus von 444,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAVITAS PETROLEUM 60,3 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at