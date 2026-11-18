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18.11.2026 06:31:28
Navitas: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Navitas lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 30,71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Navitas -9,960 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Navitas 467,9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 436,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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