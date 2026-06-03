Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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03.06.2026 17:19:58
Navitas Semiconductor, Abivax, MiniMed And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday
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