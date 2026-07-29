Navitas Semiconductor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Navitas Semiconductor ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Navitas Semiconductor die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Navitas Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.

Navitas Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at