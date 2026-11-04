Navitas Semiconductor Corp Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - Navitas Semiconductor Corp (NVTS) revealed Loss for its third quarter of -$37.10 million

The company's earnings totaled -$37.10 million, or -$0.14 per share. This compares with -$19.23 million, or -$0.09 per share, last year.

Excluding items, Navitas Semiconductor Corp reported adjusted earnings of -$6.90 million or -$0.03 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 38.4% to $13.99 million from $10.11 million last year.

Navitas Semiconductor Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$37.10 Mln. vs. -$19.23 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.09 last year. -Revenue: $13.99 Mln vs. $10.11 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 16.0 M