Navitas Semiconductor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Navitas Semiconductor hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at