Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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23.03.2026 01:00:00
Navitas Semiconductor Is Flashy. This Boring AI Stock Might Make You More Money.
Navitas Semiconductor got a lot of attention last year as its stock price surged some 376% for the year to more than $17 per share in late October.The chipmaker's stock price has fallen back to roughly $9 per share as of March 19, but it is still up 23% year to date and 250% over the past 12 months.Navitas' meteoric rise was fueled by several factors. One of the major catalysts was a new partnership with Nvidia to supply it with its gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) chips for AI data centers. These Navitas chips are considered faster and more efficient than traditional silicon wafers and will be used in Nvidia's next-generation data center architecture, starting in 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|7,60
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