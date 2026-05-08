Navitas Semiconductor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Navitas Semiconductor hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 38,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at