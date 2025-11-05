Navitas Semiconductor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Navitas Semiconductor hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Navitas Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 53,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at