Navitas Semiconductor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Navitas Semiconductor hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Navitas Semiconductor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,3 Millionen USD – eine Minderung von 59,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,570 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,87 Prozent auf 45,92 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,30 Millionen USD erwirtschaftet worden.

