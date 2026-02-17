17.02.2026 06:31:28

Navitas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Navitas hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,38 JPY. Im Vorjahresquartal waren -19,360 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 655,4 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 585,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -157,460 JPY. Im Vorjahr waren -35,130 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,80 Prozent zurück. Hier wurden 2,06 Milliarden JPY gegenüber 2,31 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen