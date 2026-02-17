Navitas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Navitas hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,38 JPY. Im Vorjahresquartal waren -19,360 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 655,4 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 585,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -157,460 JPY. Im Vorjahr waren -35,130 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,80 Prozent zurück. Hier wurden 2,06 Milliarden JPY gegenüber 2,31 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at