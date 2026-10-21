Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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21.10.2026 15:30:00
Navitas Stock: What Investors Need to Know After Its Army Selection
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) has earned U.S. Army validation for an ambitious 10-kV silicon carbide program. If the technology proves itself, the opportunity could eventually stretch beyond defense into grid and industrial power systems. But the commercial payoff remains the part investors still need to see.
Stock prices used were the market prices of Sept. 30, 2026. The video was published on Oct. 20, 2026.
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