Navitas zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Navitas präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 78,45 JPY, nach -17,040 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 568,9 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at