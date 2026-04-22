Navkar hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Navkar hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,230 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 92,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,04 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,01 Milliarden INR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,00 INR. Im letzten Jahr hatte Navkar einen Gewinn von -3,010 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,87 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,82 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at