Navkar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Navkar äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,62 INR gegenüber -0,760 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,29 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at