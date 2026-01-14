|
Navkar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Navkar äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,62 INR gegenüber -0,760 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 1,86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,29 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
