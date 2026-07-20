Navkar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Navkar gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Navkar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,08 Prozent auf 1,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at