Navkar: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Navkar präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at