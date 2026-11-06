Navkar Urbanstructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Navkar Urbanstructure hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 187,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 19,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at