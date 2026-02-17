Navkar Urbanstructure legte Quartalsergebnis vor

Navkar Urbanstructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 53,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 38,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 86,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at