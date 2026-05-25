Navkar Urbanstructure präsentierte Quartalsergebnisse

Navkar Urbanstructure ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Navkar Urbanstructure die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 144,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 314,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 233,63 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 160,56 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at