Navkar Urbanstructure stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Navkar Urbanstructure hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das vergangene Quartal hat Navkar Urbanstructure mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 70,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at