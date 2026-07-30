Navneet Education: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Navneet Education hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,41 INR. Im Vorjahresviertel hatte Navneet Education 7,13 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Navneet Education in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at