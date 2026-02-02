|
Navneet Education präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Navneet Education hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte Navneet Education 0,650 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Navneet Education 2,50 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,82 Milliarden INR umgesetzt worden.
