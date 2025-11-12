Navneet Education stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Navneet Education äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,67 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,47 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

