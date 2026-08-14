NavSight A legte Quartalsergebnis vor

NavSight A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NavSight A ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NavSight A im vergangenen Quartal 18,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NavSight A 19,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at