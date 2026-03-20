20.03.2026 06:31:28

NavSight A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NavSight A hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,7 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,61 USD beziffert. Im Vorjahr hatte NavSight A -4,260 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,22 Prozent auf 71,55 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,45 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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