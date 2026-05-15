NavSight A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NavSight A hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NavSight A im vergangenen Quartal 15,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NavSight A 23,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at