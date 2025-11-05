NavSight A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NavSight A veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,49 Prozent auf 19,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NavSight A 25,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at