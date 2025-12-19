|
NavSight A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NavSight A hat am 17.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,61 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 12,7 Millionen USD, gegenüber 28,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,65 Prozent präsentiert.
