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12.11.2026 06:31:28
NavSight A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NavSight A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NavSight A -0,610 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,07 Prozent auf 18,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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