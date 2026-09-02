Navy Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Navy Resources gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Navy Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at