Nawi Brothers Group hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,69 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nawi Brothers Group 3,24 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,73 Prozent auf 129,9 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,8 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at