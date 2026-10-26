NAXS Nordic Access Buyout Fund AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 7,09 SEK gegenüber -6,340 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at