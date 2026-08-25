Smart Parking Aktie
WKN DE: A1W1KZ / ISIN: AU000000SPZ0
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25.08.2026 15:44:47
Nayax Adds Smart-Parking Platform With $350 Million IPS Deal
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Aktien in diesem Artikel
|IPS CO LTD
|1 096,00
|-0,27%
|Nayax Ltd Registered Shs Unitary
|54,02
|4,10%
|Smart Parking Ltd
|0,49
|-5,24%