Nayax: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nayax hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 ILS gegenüber 0,180 ILS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 329,3 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 388,5 Millionen ILS ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,31 ILS. Im letzten Jahr hatte Nayax einen Gewinn von -0,580 ILS je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,82 Prozent auf 1,38 Milliarden ILS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,821 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 401,31 Millionen USD prognostiziert worden war.

