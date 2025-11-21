Nayax: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nayax lud am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,32 ILS gegenüber 0,070 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 350,6 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 308,2 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at