Nayax: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nayax hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,80 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 362,8 Millionen ILS gegenüber 342,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at