Nayax: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nayax präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Nayax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 386,6 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 350,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at