Nayifat Finance Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nayifat Finance Company Registered hat am 02.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 SAR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nayifat Finance Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 87,6 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 92,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at