Nayifat Finance Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nayifat Finance Company Registered hat am 08.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,56 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,300 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 264,33 Prozent auf 340,7 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,060 SAR. Im Vorjahr hatten 1,09 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nayifat Finance Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 341,21 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,48 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um -6,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at