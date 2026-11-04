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04.11.2026 06:31:28
Nayifat Finance Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nayifat Finance Company Registered gab am 01.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Nayifat Finance Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 SAR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 69,6 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 87,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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