Naysaa Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Naysaa Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,50 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Naysaa Securities -2,170 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 102,0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,92 INR gegenüber -1,810 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Naysaa Securities 549,74 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 318,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 131,33 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at