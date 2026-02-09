Naysaa Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Naysaa Securities gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Naysaa Securities 1,56 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,94 Prozent auf 85,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at