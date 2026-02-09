|
09.02.2026 06:31:29
Naysaa Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Naysaa Securities gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Naysaa Securities 1,56 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,94 Prozent auf 85,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,1 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!