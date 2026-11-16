Naysaa Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Naysaa Securities hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,18 INR. Im letzten Jahr hatte Naysaa Securities einen Gewinn von 0,480 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 153,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 75,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at