Naysaa Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Naysaa Securities hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 INR gegenüber 1,80 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,93 Prozent auf 185,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,48 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Naysaa Securities 463,20 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 222,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 143,50 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at