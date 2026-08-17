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17.08.2026 06:31:29
Naysaa Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Naysaa Securities hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Naysaa Securities ein EPS von 0,640 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,58 Prozent auf 84,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 104,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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