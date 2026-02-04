|
04.02.2026 06:31:28
Nazara Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nazara Technologies hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,27 INR gegenüber 0,960 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nazara Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,363 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,51 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
