Nazara Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nazara Technologies hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,850 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,03 Milliarden INR – ein Plus von 52,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nazara Technologies 5,26 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at